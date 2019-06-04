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​На дне Мексиканского залива найден таинственный корабль с надписью 2109

вторник, 04 июня 2019, 01:12
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Ученые Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA обнаружили на дне Мексиканского залива древний корабль.

Об этом пишет пресс-служба NOAA.

Сообщается, что 16 мая, выполняя "инженерное погружение" для тестирования нового оборудования с дистанционным управлением (ROV), команда сделала неожиданное и захватывающее открытие в виде потерпевшего крушение деревянного парусного судна середины XIX века.

В сообщении отмечается, что длина корабля составляет 37,8 метра. Предположительно, это было грузовое или торговое судно. Принадлежность его какой-либо стране определить пока невозможно.

В свою очередь, исследователям удалось обнаружить на руле корабля надпись "2109", которая может раскрыть его происхождение. Кроме этого, на некоторых деталях корабля зафиксированы следы горения. По предположениям исследователей, возможно, судно затонуло вследствие пожара.

Как сообщал "Апостроф", на дне Индийского океана обнаружен огромный активный вулкан, которого не было еще полгода назад.

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