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Ученых шокировала опасная находка на дне Индийского океана: карта

четверг, 23 мая 2019, 02:28
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На дне Индийского океана обнаружен огромный активный вулкан, которого не было еще полгода назад.

Об этом, со ссылкой на исследование ученых, пишет Science Alert.

Вулкан обнаружен у восточного побережья острова Майотта. При этом сейсмологи отмечают, что еще полгода назад они обследовали регион во время сейсмической активности и никакого вулкана не обнаружили.

Так, в ноябре 2018 года произошло сейсмическое событие, последствия которого стали тысячи сейсмических волн с максимальной силой в пять баллов, которые, вместе со странной длиной вибрации, более месяца фиксировались датчиками по всей Земле.

Изучив данные, ученые пришли к выводу, что имело место движение масс магмы под Землей. Эту теорию подтвердило и то, что остров Майотта за 40 месяцев переместился на 60 мм на восток и 30 мм на юг.

В марте ученые зафиксировали, что остров начал опускаться примерно на 1 см в месяц - в направлении с движением магмы.

С этого момента ученые переключились на теорию о том, что стали свидетелями крупнейшего в истории человечества подводного извержения.

Изучив ситуацию на местности, ученые обнаружили действующий вулкан высотой 800 метров, который имеет 5 км в поперечнике. При этом сейсмологи убеждены, что еще шесть месяцев назад этого вулкана не было.

Ученые установили, что на глубине между 20 и 50 км под поверхностью Земли существует большая магматическая камера. При этом шлейф вулканической породы пока достиг только глубины 2 км, поэтому ранее никаких следов извержения не было видно.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о начале извержения Йеллоустоунского вулкана.

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