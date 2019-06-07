В Швеции прогремел мощный взрыв в двух зданиях: опубликованы фото

7 июня в шведском городе Линчепинг прогремел мощный взрыв, в результате которого были повреждены два дома.

По данным местной прессы, в результате инцидента никто не погиб. Полиция сообщает о нескольких пострадавших с легкими травмами, но их состояние выясняется.

Отмечается, что взрыв прогремел в двух смежных зданиях. В результате происшествия практически из всех квартир вылетели окна, также были повреждены балконы.

Очевидцы рассказали, что во время взрыва дома сильно зашатались.

"Я был в душе, когда заметил, что дом затрясся. Стоял грохот как во время грозы", – рассказал один из жителей дома.

Причины взрыва выясняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Дзержинске (РФ) на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов, жертвами которой стали больше 100 человек.