Протесты в Молдове: активисты блокируют госучреждения, фото и видео

В столице Молдовы неизвестные лица ночью заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Гепрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения.

Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

У входа Госздания установлены палатки, а перед некоторыми из них протестуют комбатанты. Некоторые из протестующих агрессивно настроены к журналистам. Полиции у зданий нет. Со ссылкой на источник сообщается, что госучреждения "берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев".

Тем временем, как сообщает Point.md, ссылаясь на TV8, молдавская Демократическая партия готовится к акции протеста на площади Великого Национального Собрания. Минувшей ночью там была установлена сцена с большими баннерами ДПМ. По состоянию на утро перед зданием правительства со вчерашнего вечера стоят палатки. Ночевавшие в них граждане говорят, что они намерены защищать государственные учреждения. С утра протестующим привезли завтраки.



Напомним, парламент Молдовы накануне признал ее "захваченным государством" и сформировал новое правительство. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду. Ее кандидатуру предложил президент Игорь Додон.

Ранее Конституционный суд страны объявил незаконными действия депутатов. В КС заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. В связи с этим парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду.

В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией. В то же время лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что партия социалистов и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

О ситуации с выборами в Молдове и проблеме Приднестровья: читайте в материале "Апострофа": Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт.