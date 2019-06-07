В Одесской области выпал крупный град необычной формы: опубликованы фото

6 июня в Арцизе Одесской области прошел сильный дождь, который сопровождался градом необычной формы.

Как сообщают местные СМИ, град был размером с грецкий орех. При этом сама форма града была весьма необычной формы, что вызвало удивление у жителей города.

В социальных сетях местные жители публикуют фотографии необычного природного явления.

По предварительным данным, в результате непогоды никто из жителей города не пострадал.

Напомним, что в Каменец-Подольском Хмельницкой области масштабные ливни затопили дороги, из-за чего проехать по ним, особенно по проселочным, просто невозможно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в аннексированном Крыму выпал дождь с градом, размер которого достигал с куриное яйцо.