Стало известно о "потеплении" между Трампом и Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп получил очень теплое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters.

Сам Трамп назвал замечательной свою переписку с северокорейским лидером.

Трамп отметил, что, по его мнению, в Пхеньяне происходит что-то позитивное. Но дальше распространяться об этом не стал.

Ранее уточнялось, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР может быть возможным по желанию Пхеньяна.

Напомним, предыдущий саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе один на один, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к согласию и не стали подписывать совместный документ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о непозволительной выходке Трампа во время саммита НАТО.