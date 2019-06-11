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Стало известно о "потеплении" между Трампом и Ким Чен Ыном

вторник, 11 июня 2019, 23:23
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Президент США Дональд Трамп получил очень теплое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает Reuters.

Сам Трамп назвал замечательной свою переписку с северокорейским лидером.

Трамп отметил, что, по его мнению, в Пхеньяне происходит что-то позитивное. Но дальше распространяться об этом не стал.

Ранее уточнялось, что третий саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР может быть возможным по желанию Пхеньяна.

Напомним, предыдущий саммит КНДР и США проходил в столице Вьетнама 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе один на один, Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к согласию и не стали подписывать совместный документ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о непозволительной выходке Трампа во время саммита НАТО.

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