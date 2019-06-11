​В Индонезии произошло извержение вулкана, спавшего сотни лет: впечатляющие фото и видео

10 июня индонезийские власти предупредили о возможности новых извержений действующего вулкана Синабунг на острове Суматра после того, как он испустил огромный столб пепла, вызвав панику среди жителей.

Об этом сообщает Reuters.

Гора Синабунг, в которой наблюдается всплеск активности с 2010 года, в воскресенье взорвалась примерно на девять минут, посылая облака вулканического пепла на 7 км ( 4,4 мили) в небо.

Хотя о жертвах не сообщалось, чиновники, контролирующие вулкан, предупреждали о возможных новых извержениях.

"После извержения с полуночи до 6 часов утра произошло несколько подземных толчков", - сказал ученый из поста обсерватории Синабунг.

Власти оставили без изменений уровень оповещения для Sinabung, но призвали жителей использовать маски для лица и держать в помещении, чтобы защититься от вулканического пепла.

Синабунг (на индонезийском языке - Gunung Sinabung) - плейстоценовый голоценовый стратовулкан, составленный андезитами и дацитами, на плато Каро, Северная Суматра, Индонезия.

Гора Синабунг, высота которой составляет 2460 м ( 8 071 фут), является одним из самых активных вулканов Индонезии, но бездействовала в течение четырех столетий до извержения 2010 года.

29 августа 2010 года произошло извержение вулкана извержение после нескольких дней гула. Пепел было выброшено в атмосферу в 1,5 км и лава заполнила кратер.

19 февраля 2018 года также произошло извержение вулкана. Столб пепла от извержения поднялся на высоту более 5 тыс. метров.

Как сообщал "Апостроф", ученым, наблюдающим за активностью супервулкана Йеллоустоун в США, удалось заснять на видео последствия землетрясений в этом районе.