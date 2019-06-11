RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 июня

08:31
​В Индонезии произошло извержение вулкана, спавшего сотни лет: впечатляющие фото и видео
08:00
День святого Варнавы и именины Марии: какой праздник 11 июня
07:59
Экс-глава Ровенской области попал в серьезное ДТП с грузовиком: фото и видео
07:22
​ВСУ получат современное вооружение для "охоты" на корабли: фото и видео
06:52
​Смертельный пожар в одесской психбольнице: новые фото, видео и данные о жертвах
06:40
Готовим клубничное варенье: простой пошаговый рецепт
06:30
Гороскоп на 11 июня: Близнецов потянет в прошлое, а Стрельцам нельзя начинать новые отношения
06:02
Дожди с запада: актуальный прогноз погоды в Украине, карта
05:25
Сколько нужно спать: ученые рассказали, чем грозит недосыпание
04:24
Перепутал стороны света: в сети обсуждают боевика, жалующегося на жизнь
03:26
Весело и полезно: в сети показали "вооруженные" фото детей в Крыму
02:36
Война до Ла-Манша: Эксперт рассказал о крайнем варианте Кремля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Индонезии произошло извержение вулкана, спавшего сотни лет: впечатляющие фото и видео

вторник, 11 июня 2019, 08:31
переглянути новину українською

10 июня индонезийские власти предупредили о возможности новых извержений действующего вулкана Синабунг на острове Суматра после того, как он испустил огромный столб пепла, вызвав панику среди жителей.

Об этом сообщает Reuters.

Гора Синабунг, в которой наблюдается всплеск активности с 2010 года, в воскресенье взорвалась примерно на девять минут, посылая облака вулканического пепла на 7 км (4,4 мили) в небо.

Хотя о жертвах не сообщалось, чиновники, контролирующие вулкан, предупреждали о возможных новых извержениях.

"После извержения с полуночи до 6 часов утра произошло несколько подземных толчков", - сказал ученый из поста обсерватории Синабунг.

Власти оставили без изменений уровень оповещения для Sinabung, но призвали жителей использовать маски для лица и держать в помещении, чтобы защититься от вулканического пепла.

Синабунг (на индонезийском языке - Gunung Sinabung) - плейстоценовый голоценовый стратовулкан, составленный андезитами и дацитами, на плато Каро, Северная Суматра, Индонезия.

Гора Синабунг, высота которой составляет 2460 м (8 071 фут), является одним из самых активных вулканов Индонезии, но бездействовала в течение четырех столетий до извержения 2010 года.

29 августа 2010 года произошло извержение вулкана извержение после нескольких дней гула. Пепел было выброшено в атмосферу в 1,5 км и лава заполнила кратер.

19 февраля 2018 года также произошло извержение вулкана. Столб пепла от извержения поднялся на высоту более 5 тыс. метров.

Как сообщал "Апостроф", ученым, наблюдающим за активностью супервулкана Йеллоустоун в США, удалось заснять на видео последствия землетрясений в этом районе.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: