Пробуждение Йеллоустоуна: появилось видео "дышащего" супервулкана

Ученым, наблюдающим за активностью супервулкана Йеллоустоун в США, удалось заснять на видео последствия землетрясений в этом районе.

Соответствующее видео было опубликовано Йеллоустонской вулканической обсерваторией.

Видеозапись представляет собой отчет ученых по наблюдениям за супервулканом за май. По словам специалистов, за это время в районе Йеллоустоуна произошло 77 землетрясений различной силы.

Одним из следствий землетрясений стали извержения пара из-под земли, которые ученым удалось снять на видео. Также пересохли некоторые мелкие водоемы.

По информации ученых, в нынешнем состоянии супервулкан не представляет угрозы: уровень вулканической тревоги в этом районе определяется как нормальный.

Следует отметить, что за свою историю Йеллоустоунский вулкан извергался три раза, последний инцидент произошел 640 000 лет назад. В случае следующего извержения, большая часть США будет непригодна для жизни людей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ученые фиксируют подземные толчки в районе Йеллоустоунского вулкана, расположенного в США.