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Пробуждение Йеллоустоуна: появилось видео "дышащего" супервулкана

понедельник, 10 июня 2019, 14:36
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Ученым, наблюдающим за активностью супервулкана Йеллоустоун в США, удалось заснять на видео последствия землетрясений в этом районе.

Соответствующее видео было опубликовано Йеллоустонской вулканической обсерваторией.

Видеозапись представляет собой отчет ученых по наблюдениям за супервулканом за май. По словам специалистов, за это время в районе Йеллоустоуна произошло 77 землетрясений различной силы.

Одним из следствий землетрясений стали извержения пара из-под земли, которые ученым удалось снять на видео. Также пересохли некоторые мелкие водоемы.

По информации ученых, в нынешнем состоянии супервулкан не представляет угрозы: уровень вулканической тревоги в этом районе определяется как нормальный.

Следует отметить, что за свою историю Йеллоустоунский вулкан извергался три раза, последний инцидент произошел 640 000 лет назад. В случае следующего извержения, большая часть США будет непригодна для жизни людей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ученые фиксируют подземные толчки в районе Йеллоустоунского вулкана, расположенного в США.

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