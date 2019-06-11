​В Казахстане устроили ночную "охоту" на участников массовых протестов: фото и видео

В ночь на вторник, 11 июня, в Алматы после акции протеста у стен городского департамента полиции прошли новые задержания.

Об этом сообщает "Радио АЗАТТЫК".

Сотни людей собрались, чтобы потребовать освобождения поэта-импровизатора Рината Заитова, которого вместе с десятками других наблюдателей, заявивших о непризнании итогов президентских выборов и фальсификациях, задержали несколькими часами ранее.

Десятки людей, убегающих от преследующих их полицейских, пытались скрыться в жилых кварталах. Ночные кадры, запечатлевшие бегство и погоню в Алматы, разлетелись по сети.

Ринат Заитов и режиссер Еркин Ракишев, которые во время предвыборной кампании поддерживали кандидата Амиржана Косанова (выдвинутого движением "Ұлт тағдыры" и позиционировавшего себя как претендента от оппозиции), в выступлениях говорили, что данные по явке и распределению голосов между кандидатами, которые собрали их наблюдатели, существенно расходятся с озвученными Центральной избирательной комиссией цифрами.

ЦИК ранее объявила, что победу со значительным отрывом одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, кандидат от партии власти и ставленник экс-президента Нурсултана Назарбаева.

"Мы не признаём результаты вчерашних выборов. Здесь сотни наблюдателей. Все они – очевидцы (нарушений)", – сказал Ракишев.

"Я один из вас. С завтрашнего дня приступаю к созданию партии. С завтрашнего дня, братья, буду учить все законы, изучу их, буду направлять вас в том, как нужно действовать. Я ничего не боюсь, не пугаюсь", – говорил Заитов, сообщив, что его предупреждали о том, что его могут подвергнуть преследованию.

Вскоре после этих слов Заитова находившиеся на месте полицейские – туда заранее стянули силовиков, подогнали автозаки и военные машины для транспортировки людей – начали задержания. Начальник департамента полиции и представитель прокуратуры никак не прокомментировали действия полицейских.

Как сообщал "Апостроф", ранее Касым-Жомарт Токаев, который вступивший в должность президента Казахстана после отставки Нурсултана Назарбаева, заявил, что столица страны Астана должна носить имя первого правителя.