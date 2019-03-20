​Новый президент Казахстана прогнулся перед Назарбаевым

Касым-Жомарт Токаев, который вступивший в должность президента Казахстана после отставки Нурсултана Назарбаева заявил, что столица страны Астана должна носить имя первого правителя.

Об этом пишет "Медуза".

Токаев также убежден, что именем Назарбаева необходимо назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана.

В столице страны Токаев предложил поставить монумент в честь Назарбаева. Кроме того, он рекомендовал удостоить своего предшественника звания "Народный герой" и статуса почетного сенатора.

19 марта Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший Казахстан с 1990 года, объявил о своей отставке. Он предложил назначить новым президентом спикера Сената Токаева, который будет возглавлять страну до следующих выборов в апреле 2020 года. Токаев официально вступил в должность 20 марта.

Сам Назарбаев, несмотря на сложение полномочий, сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".

Детально о причинах отставки 78-летнего Нурсултана Назарбаева читайте в материале "Апострофа": Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода Путина.