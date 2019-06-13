В Великобритании состоялся первый тур выборов премьера: названы победители

В ходе первого тура выборов нового главы Консервативной партии Великобритании, который также будет занимать должность главы правительства, победу праздновал бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

По данным The Guardian, за него проголосовали 114 представителей партии тори. Второе место в списке занял нынешний глава МИД Джереми Хант, который получил 43 голоса. Третье место у министра по делам экологии Майкла Гоува - 37 голосов.

Второй и последний тур выборов пройдет 18 июня. В него вышли кандидаты, занявшие первое и второе место при голосовании представителей партии тори. В решающем туре премьер-министра будут выбирать свыше 160 тысяч рядовых членов партии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что уже экс-глава правительства Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии на прошлой неделе.