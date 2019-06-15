Из Молдовы после отставки правительства началось бегство политиков в Россию и Украину: фото и видео

В Молдове правительство подало в отставку и политики тут же начали выезжать из страны, выбрав место для убежища Украину и Россию.

Об этом сообщает Newsmaker.

Так, из аэропорта Кишинева после объявления об отставке правительства Молдовы вылетели пять чартерных рейсов. Позже стало известно, что два самолета прилетели в Кишинев из Турции, еще один - из Киева. Откуда прилетели еще два борта, не уточняется.

При этом, один из них — Gulfstream G200 — приземлился в Одессе, второй — Bombardier CRJ-200LR черного цвета — летит в направлении России. Так, уже в пятницу вечером, 14 июня, в Шереметьево приземлился бизнес-джет из Кишинева. Предположительно, это в Москву отправил семью мэр Оргеева Илан Шор.

Также Молдову покинул председатель Демократической партии Влад Плахотнюк.

Подробнее о политическом кризисе в Молдове, читайте в материале "Апострофа": Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с проевропейской силой.