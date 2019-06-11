Вследствие политического кризиса, разгоревшегося в Молдове, страна оказалась между двух огней. С одной стороны – ныне правящая и победившая на выборах Демократическая партия Молдовы, которую фактически возглавляет местный олигарх Владимир Плахотнюк. С другой стороны – шаткая коалиция, состоящая из "правой" проевропейской платформы ACUM и пророссийской Партии социалистов президента Игоря Додона.

В Молдове 24 февраля состоялись выборы в парламент, результаты которых огласили 9 марта. Соответственно с того времени начался отсчет для создания коалиции. Однако 8 июня Конституционный суд страны выдал распоряжение распустить парламент, потому что депутаты не смогли сформировать коалицию.

Партия Додона в спешке объединилась с "правыми". Данная коалиция даже избрала главой правительства лидера ACUM Майю Санду. Депутаты утверждают, что успели под конец отведенного срока – трех месяцев. Хотя суд считает, что давалось 90 дней.

Плахотнюк, которого Путин считает личным врагом, не стал отдавать власть без боя. Здание парламента обесточили, и пока новоиспеченная коалиция работала в лучах аварийного освещения, Конституционный суд штамповал решения, признавая любые инициативы депутатов незаконными – даже те, что пока не были оформлены документально. Плахотнюк начал выливать на оппонентов через принадлежащие ему СМИ тонны компромата. Демократическая партия призвала своих сторонников выйти на улицы, обвинив партию Додона и "правых" в захвате власти. Те же, в свою очередь, официально признали, что страна захвачена Плахотнюком и его сторонниками.

Конституционный суд 9 июня в очередной раз отстранил Додона от занимаемой должности. Его обязанности исполняет Павел Филип от Демократической партии, которого Конституционный суд признает премьер-министром. Он выдал распоряжение распустить парламент, назначив выборы на 6 сентября. Таким образом, сегодня Молдова фактически оказалась в состоянии двоевластия.

О сложившейся ситуации в Молдове, а также о том, какого развития событий стоит ожидать, "Апострофу" рассказала исполнительный директор молдавской Ассоциации внешней политики (APE) Виктория Букэтару.

Сейчас мы наблюдаем то, как законно выбранные две партии - Партия социалистов и ACUM, что в переводе с румынского означает "Сейчас", смогли договориться и сформировать коалицию. Международные партнеры - Совет Европы и отдельные страны, например Румыния, признали легитимность этого нового правительства и парламента. Правильно было бы, чтобы прошлое правительство без каких-либо проблем передало власть новому. Но, к сожалению, оно старается любыми методами удержать власть. Демократическая партия Молдовы и люди, которые ее поддерживали, не смогут остаться при власти, поскольку их методы являются недемократичными и существенно нарушают права человека. Поэтому вряд ли граждане Республики Молдова захотят вернуть прежнюю олигархическую систему.

Демократические партии, которые выиграли выборы, будут придерживаться антиолигархических позиций, о которых они заявляли во время избирательной кампании. И очень важный знак - у них есть поддержка международного общества, а это значит, что соблюдаются демократические правила, права человека, и Молдова собирается дальше продвигаться европейским курсом и развивать демократическое государство. Однако, несмотря на общие желания и планы, у них разное видение решения проблем, а значит, сложнее будет прийти к соглашению по поводу, к примеру, резолюции о Приднестровском конфликте или отношений с определенными государствами. Но так как Игорь Додон выступал за баланс во внешней политике, он также может быть открыт к кооперации с Западом. Не стоит забывать и о факторе России, способной влиять на принятие решений.

Демократическая партия призвала своих сторонников выйти на улицы, обвинив партию Додона и "правых" в захвате власти Фото: newsmaker.md

Отношения Украины и Молдовы

Ранее существовало напряжение между украинскими политиками и президентом Молдовы Игорем Додоном - в частности, из-за его отношения к России. Но сейчас ситуация изменилась. Избрание Владимира Зеленского президентом повлияет на отношения между Украиной и Молдовой. Также стоит отметить, что сейчас в обеих странах есть силы и политические лидеры, которые выступают за дальнейшее движение в Европу, с одной стороны, и за сохранение некоторых людей из старой системы, с другой стороны.

Обе страны стали по-другому обмениваться сигналами и обе страны поняли, что главное – это национальный интерес, а не интерес какого-то политического лидера. Додон поговорил с Зеленским по телефону, поздравил его с победой на выборах. Я думаю, это хорошее начало возобновления отношений, учитывая то, что наши страны являются соседями. Наши отношения должны быть близкими, потому что у Молдовы та же цель – демократическая процветающая страна.

Что изменится в Молдове

Ситуация изменит поведение политических элит в Молдове, потому что они привыкли действовать, исходя из личных интересов, а сейчас должны будут учитывать также национальные интересы страны.

Коалиция сможет существовать дольше, если создаст определенный план действий правительства. Также есть другой вариант – если они предпримут шаги, которые приведут к деолигархизации государства, и потом могут пойти на досрочные выборы. Сейчас нужно дождаться доклада Венецианской комиссии – к ней обратился глава Совета Европы, после того как Демократическая партия Молдовы изменила избирательную систему (референдум проходил одновременно с парламентскими выборами 24 февраля, - "Апостроф"). И, возможно, нужно будет вернуть старые правила голосования.

Трудно сказать, почему Запад и Россия одновременно поддержали те же политические силы, ведь речь идет не о политических личностях, а о политических процессах. Можно сказать, что они проявили зрелость, чтобы решить драматическую ситуацию в Молдове без насилия. Это пример того, как политические партии могут сменить недемократический олигархический режим демократическим способом, и, хотя у них разные интересы, но они могут договориться. Проблема не в захвате власти в стране, а в деолигархизации страны. Первое важное задание этой коалиции – избавиться от олигархической системы и Демократической партии, которая контролировала государство.