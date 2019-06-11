RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Виктория Букэтару о политическом кризисе в Молдове

Виктория Букэтару, исполнительный директор молдавской Ассоциации внешней политики, специально для "Апострофа" вторник, 11 июня 2019, 16:31
читати статтю українською
Виктория Букэтару о политическом кризисе в Молдове Фото: anna-news.info

Вследствие политического кризиса, разгоревшегося в Молдове, страна оказалась между двух огней. С одной стороны – ныне правящая и победившая на выборах Демократическая партия Молдовы, которую фактически возглавляет местный олигарх Владимир Плахотнюк. С другой стороны – шаткая коалиция, состоящая из "правой" проевропейской платформы ACUM и пророссийской Партии социалистов президента Игоря Додона.

В Молдове 24 февраля состоялись выборы в парламент, результаты которых огласили 9 марта. Соответственно с того времени начался отсчет для создания коалиции. Однако 8 июня Конституционный суд страны выдал распоряжение распустить парламент, потому что депутаты не смогли сформировать коалицию.

Партия Додона в спешке объединилась с "правыми". Данная коалиция даже избрала главой правительства лидера ACUM Майю Санду. Депутаты утверждают, что успели под конец отведенного срока – трех месяцев. Хотя суд считает, что давалось 90 дней.

Плахотнюк, которого Путин считает личным врагом, не стал отдавать власть без боя. Здание парламента обесточили, и пока новоиспеченная коалиция работала в лучах аварийного освещения, Конституционный суд штамповал решения, признавая любые инициативы депутатов незаконными – даже те, что пока не были оформлены документально. Плахотнюк начал выливать на оппонентов через принадлежащие ему СМИ тонны компромата. Демократическая партия призвала своих сторонников выйти на улицы, обвинив партию Додона и "правых" в захвате власти. Те же, в свою очередь, официально признали, что страна захвачена Плахотнюком и его сторонниками.

Конституционный суд 9 июня в очередной раз отстранил Додона от занимаемой должности. Его обязанности исполняет Павел Филип от Демократической партии, которого Конституционный суд признает премьер-министром. Он выдал распоряжение распустить парламент, назначив выборы на 6 сентября. Таким образом, сегодня Молдова фактически оказалась в состоянии двоевластия.

О сложившейся ситуации в Молдове, а также о том, какого развития событий стоит ожидать, "Апострофу" рассказала исполнительный директор молдавской Ассоциации внешней политики (APE) Виктория Букэтару.

Сейчас мы наблюдаем то, как законно выбранные две партии - Партия социалистов и ACUM, что в переводе с румынского означает "Сейчас", смогли договориться и сформировать коалицию. Международные партнеры - Совет Европы и отдельные страны, например Румыния, признали легитимность этого нового правительства и парламента. Правильно было бы, чтобы прошлое правительство без каких-либо проблем передало власть новому. Но, к сожалению, оно старается любыми методами удержать власть. Демократическая партия Молдовы и люди, которые ее поддерживали, не смогут остаться при власти, поскольку их методы являются недемократичными и существенно нарушают права человека. Поэтому вряд ли граждане Республики Молдова захотят вернуть прежнюю олигархическую систему.

Демократические партии, которые выиграли выборы, будут придерживаться антиолигархических позиций, о которых они заявляли во время избирательной кампании. И очень важный знак - у них есть поддержка международного общества, а это значит, что соблюдаются демократические правила, права человека, и Молдова собирается дальше продвигаться европейским курсом и развивать демократическое государство. Однако, несмотря на общие желания и планы, у них разное видение решения проблем, а значит, сложнее будет прийти к соглашению по поводу, к примеру, резолюции о Приднестровском конфликте или отношений с определенными государствами. Но так как Игорь Додон выступал за баланс во внешней политике, он также может быть открыт к кооперации с Западом. Не стоит забывать и о факторе России, способной влиять на принятие решений.

Демократическая партия призвала своих сторонников выйти на улицы, обвинив партию Додона и "правых" в захвате власти Фото: newsmaker.md

Отношения Украины и Молдовы

Ранее существовало напряжение между украинскими политиками и президентом Молдовы Игорем Додоном - в частности, из-за его отношения к России. Но сейчас ситуация изменилась. Избрание Владимира Зеленского президентом повлияет на отношения между Украиной и Молдовой. Также стоит отметить, что сейчас в обеих странах есть силы и политические лидеры, которые выступают за дальнейшее движение в Европу, с одной стороны, и за сохранение некоторых людей из старой системы, с другой стороны.

Обе страны стали по-другому обмениваться сигналами и обе страны поняли, что главное – это национальный интерес, а не интерес какого-то политического лидера. Додон поговорил с Зеленским по телефону, поздравил его с победой на выборах. Я думаю, это хорошее начало возобновления отношений, учитывая то, что наши страны являются соседями. Наши отношения должны быть близкими, потому что у Молдовы та же цель – демократическая процветающая страна.

Что изменится в Молдове

Ситуация изменит поведение политических элит в Молдове, потому что они привыкли действовать, исходя из личных интересов, а сейчас должны будут учитывать также национальные интересы страны.

Коалиция сможет существовать дольше, если создаст определенный план действий правительства. Также есть другой вариант – если они предпримут шаги, которые приведут к деолигархизации государства, и потом могут пойти на досрочные выборы. Сейчас нужно дождаться доклада Венецианской комиссии – к ней обратился глава Совета Европы, после того как Демократическая партия Молдовы изменила избирательную систему (референдум проходил одновременно с парламентскими выборами 24 февраля, - "Апостроф"). И, возможно, нужно будет вернуть старые правила голосования.

Трудно сказать, почему Запад и Россия одновременно поддержали те же политические силы, ведь речь идет не о политических личностях, а о политических процессах. Можно сказать, что они проявили зрелость, чтобы решить драматическую ситуацию в Молдове без насилия. Это пример того, как политические партии могут сменить недемократический олигархический режим демократическим способом, и, хотя у них разные интересы, но они могут договориться. Проблема не в захвате власти в стране, а в деолигархизации страны. Первое важное задание этой коалиции – избавиться от олигархической системы и Демократической партии, которая контролировала государство.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Почему Украина не сможет договориться с Россией - Апострофу рассказал эксперт по вопросам нацбезопасности и обороны Глен Грант

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар рассказал Апострофу о природном явлении, которое уничтожит Крымский мост

Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода России

​​Президент Казахстана Нурсултан Назарбаєв подал в отставку. Российский оппозиционер Константин Боровой не исключает, что данное решение было согласовано с Россией

Новости

11 июня

17:26
Украина - Италия: стартовые составы
17:22
В Украине разгорается большая почтовая "война": фото и детали скандала
17:06
Один из лидеров сборной Украины сделал признание о своей девушке: фото
17:01
Вторая ракетка Украины успешно стартовала на престижном турнире
17:00
Гороскоп на завтра: промахи у Раков и путешествия у Овнов
16:53
"Батькивщина" поддерживает увольнение Луценко и требует представление на нового генпрокурора - Тимошенко
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: