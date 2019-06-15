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​На острове в Индийском океане нашли останки гигантского древнего существа: фото

суббота, 15 июня 2019, 17:11
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В Австралии нашли останки крупнейшего представителя трилобитов - членистоногих, населявших Мировой океан между 540 и 252 миллионами лет назад, который получил соответствующее наименование -Redlichia rex.

Об этом сообщает naked-science.ru.

Трилобиты были древними и невероятно распространенными членистоногими, населявшими Мировой океан между 540 и 252 миллионами лет назад. Даже сегодня палеонтологи насчитывают десятки тысяч их видов, чьи хитиновые экзоскелеты неплохо сохраняются и обнаруживаются в отложениях по всему миру. Редлихиды - представители ранних трилобитов, существовавшие в кембрийскую эпоху, около 500 миллионов лет назад. А недавно в Австралии нашлись останки крупнейшего их представителя, который получил соответствующее наименование - Redlichia rex.

Джеймс Холмс (James Holmes) и его коллеги из Университета Аделаиды описывают прежде неизвестный вид в статье, опубликованной в журнале Systematic Palaeontology. Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей. По словам ученых, название связано не только с размерами древнего членистоногого, но и с его анатомией. Он был вооружен мощными конечностями с устрашающими шипами, которые, вероятно, помогали ему в охоте.

Останки Redlichia rex обнаружены на острове Кенгуру близ южного побережья Австралии. Любопытно, что на панцирях многих из них встречаются следы воздействия орудий неизвестных хищников. Тут же обнаруживаются и копролиты - окаменевшие выделения животных, в составе которых встречаются вещества тканей самих трилобитов. Ученые предполагают, что представители этого вида могли практиковать каннибализм, вступая в схватки друг с другом и поедая проигравшего. Однако возможно, что на них самих охотился неизвестный и еще более крупный хищник, такой как аномалокарис - гигантская креветка кембрия.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых в ходе раскопок в регионе Дамухи на Кубе обнаружила большое количество останков летающих рептилий, проживавших на Земле в меловой период (145 млн - 66 млн лет назад), - птерозавров.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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