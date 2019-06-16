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Эксперт озвучил, когда и почему в России произойдет большой кризис

воскресенье, 16 июня 2019, 13:02
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К 2020 году в России начнутся процессы, которые приведут к кризису политических элит, так называемой "грызне башен".

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил российский историк, политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей.

"Это произойдет, но не скоро. Потому что локальные протесты пока все-таки единичные. Их не так много. Я предвижу, что в следующем году их станет значительно больше. И тогда в Москве и Петербурге тоже начнутся протесты, но они будут носить политический характер. А то, что мы называем кризисом элит, или, как вы выразились "грызней башен" начнется очень интенсивно не раньше чем через год – во второй половине 2020-го года. В такой стране, как Россия, политические процессы не происходят очень быстро", - отметил эксперт.

По его словам, российская власть пока еще управляет гражданами с помощью "иллюзии того, что она мощная и грозная".

"Люди очень боятся, они запуганы. Им трудно распрямиться, заявить о своих правах. Существует система административно-полицейского подавления. Она работает все хуже, "идет вразнос", но она пока существует. Власть создает иллюзию того, что она мощная и грозная. А люди верят иллюзиям. И для того, чтобы они перестали в эти иллюзии верить, им нужно пройти через некоторые этапы политического и даже скорее гражданского воспитания. В Украине формировалось гражданское общество, были возможны самые разные типы протестов. В России протесты загнаны фактически под асфальт. Любые проявления общественного сознания здесь практически выколачиваются из людей. Это была довольно успешная стратегия и людям трудно преодолевать ее последствия. Но это уже началось", - подчеркнул Соловей.

Детально читайте в интервью "Апострофа": Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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