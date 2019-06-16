Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Путинский режим потерпит крах примерно в 2020 году. Политический кризис будет нарастать постепенно, благодаря серии протестов, которые уже происходят в России. В своем финале этот кризис будет напоминать украинский Майдан. Кремлевская власть попытается подавить протест, но натолкнется на саботаж со стороны силовиков. Смена власти в РФ пойдет на пользу Украине, но Крым вернуть вряд ли удастся. Такой вариант развития событий описал в интервью "Апострофу" российский историк, политолог, профессор МГИМО ВАЛЕРИЙ СОЛОВЕЙ, чьи прогнозы отличаются высокой степенью достоверности.

- Массовые волнения - мусорные протесты на станции Шиес в Архангельской области; протесты против строительства собора в Екатеринбурге, протесты по поводу задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Вы утверждали, что эти события идут от периферии к центру. Может ли это привести к тому, что башни Кремля начнут "грызть" друг друга?

- Это произойдет, но не скоро. Потому что локальные протесты пока все-таки единичные. Их не так много. Я предвижу, что в следующем году их станет значительно больше. И тогда в Москве и Петербурге тоже начнутся протесты, но они будут носить политический характер. А то, что мы называем кризисом элит, или, как вы выразились "грызней башен" начнется очень интенсивно не раньше чем через год – во второй половине 2020-го года. В такой стране, как Россия, политические процессы не происходят очень быстро.

- Почему так?

- Потому что есть определенная инерция. Люди очень боятся, они запуганы. Им трудно распрямиться, заявить о своих правах. Существует система административно-полицейского подавления. Она работает все хуже, "идет вразнос", но она пока существует. Власть создает иллюзию того, что она мощная и грозная. А люди верят иллюзиям. И для того, чтобы они перестали в эти иллюзии верить, им нужно пройти через некоторые этапы политического и даже скорее гражданского воспитания. В Украине формировалось гражданское общество, были возможны самые разные типы протестов. В России протесты загнаны фактически под асфальт. Любые проявления общественного сознания здесь практически выколачиваются из людей. Это была довольно успешная стратегия и людям трудно преодолевать ее последствия. Но это уже началось.

- Но как могут мусорные бунты перерасти в политические?

- А они уже перерастают. Они начинаются как реакция на игнорирование, скажем, культурных интересов, свободы волеизъявления, права защиты собственной земли и воздуха, то есть не имеют политической основы. В Архангельской области мне рассказывали, какую революцию они проделали. 5 лет назад они обращались в суд, призывали местную власть к здравому смыслу. Потом они начали обращаться к Путину. Сейчас Путин для них – ненавистный персонаж. Вот так в России происходит переход к политике. Это происходит в тот момент, когда выясняется, что первопричина – это не просто чиновники, их жадность, не единичный сбой, а что виновата сама система. И что причина проблем находится в Кремле.

- Может ли произойти революция в России?

- Я предполагаю, что революция не исключена. Но это не значит, что она неизбежна, она высоко вероятна. Она – один из возможных сценариев политического кризиса. То есть, в России начинается политический кризис. В 2020 году мы увидим это гораздо более четко и ощутим последствия гораздо лучше. Но каким будет финал кризиса, будет ли он заключительной точкой эпилога, мы пока не знаем. Будет ли это мирная эволюция, будет ли революционный процесс, который мы наблюдали в Украине на рубеже 2013-2014 годов. Говорят, что это был Евромайдан, но на самом деле это была революция.

- В Украине толчком стало массовое избиение студентов, участвовавших в митинге. Что станет такой предпосылкой в России?

- Я не берусь предвидеть, что станет поводом. Но кризис будет развиваться постепенно и займет не менее двух лет. Это не только по моим оценкам, но и по некоторым другим прогнозам. И кризис будет развиваться не линейно, а будут подъемы, потом спады. И общество выйдет к такому состоянию, когда будет готово к масштабному протесту, чтобы поставить точку в российской драме. Заключительная часть будет очень напоминать украинский Майдан – в современном мире это наиболее эффективная форма борьбы и смены политической власти.

- Во время митингов в поддержку Ивана Голунова полиция довольно жестко задержала более 500 участников. Означает ли это, что Путин готов к крови?

- Я думаю, что попытка сохранить власть состоится, но она будет неудачной. Ибо лояльность силовых структур снижается и будет снижаться очень быстро. Я имею в виду не генералов, а тех, у кого звание ниже полковника. Некоторые приказы они выполнять не станут.

- Может ли тогда полиция перейти на сторону народа и вместе свергнуть Путина?

- Этого также не будет. Думаю, полиция займет нейтральную позицию. И будет вместе с Росгвардией саботировать приказы руководства. Знаете, устроят такую себе итальянскую забастовку – а дайте нам письменный приказ, у нас нет топлива, куда-то исчезли дубинки, все бойцы заболели дизентерией. В Украине такие вещи тоже происходили – отстраниться и не выполнять опасные для себя приказы.

- Возможен ли такой сценарий, как в Египте – с захватом власти военными?

- Это практически исключено. Теоретически такая возможность остается, но российские военные – конформисты. И они очень трусливые.

- Если у России не хватит сил совершить революцию, могут ли вмешаться "западные партнеры", как называет их Путин?

- "Западные партнеры" не будут вмешиваться в российский кризис. Они очень его боятся, потому что не знают, каковы будут последствия гипотетического вмешательства и самого кризиса. В России достаточно ресурсов, чтобы начать кризис и обеспечить выход из него. Все произойдет довольно мирно.

- В одном из интервью вы заявили, что Путин очень боится безвыходной ситуации. Как он поступит, если окажется в ней?

- Он может начать отдавать приказы, но их не будут выполнять. Вот это будет решающая демонстрация политического кризиса, развала системы госуправления. Есть некоторые приказы, которые – это уже сейчас видно – не будут выполнены. Например, открыть огонь по протестующим. То есть, этот приказ будет "спущен", начальник Росгвардии передаст его генералам, генералы – подчиненным. А те откажутся.

- И что тогда будет делать Путин?

- У него не останется иного шанса, кроме как идти на переговоры. И будет очень хорошо, если с ним вообще пойдут на переговоры. Потому что в такой ситуации он оказывается беззащитным.

- Но он имеет звание полковника. Как же офицерская честь? Пуля в висок?

- Давайте не будем предвосхищать выбор человека в экзистенциальной ситуации. Это его право решать, что ему дорого. Для одних дорогими являются земля и богатство, для других – честь и достоинство.

Валерий Соловей: "Давайте не будем предвосхищать выбор человека в экзистенциальной ситуации" Фото: rtvi.com

- В России возникают постоянные пертурбации среди губернаторов, силовиков. Почему это происходит? Это действительно борьба с коррупцией или что-то другое?

- Это попытка улучшить государственное управление, где борьба с коррупцией используется как повод для селективных репрессий. Но фактически управление страной теряется. Государственная машина прекращает работать. Наиболее остро это чувствуют бизнесмены. Я с ними много общаюсь и они жалуются, что чиновники вообще ничего не хотят делать – хоть законно, хоть нет.

- Почему это происходит?

- Во-первых, чиновники боятся. Любое дело они считают опасным для себя. А во-вторых, они очень остро чувствуют, что путинская эпоха заканчивается. И они хотят сохранить себя и свои активы, чтобы спокойно войти в пост-путинскую эпоху.

- Может ли это привести к сепаратизму? Говорят, в Приморском крае довольно неспокойно.

- Нет, к сепаратизму и тем более к идеям сецессии – отделения от России - это не приведет. Это просто вызвано недовольством федеральным центром, который проводит свою политику, не считаясь с интересами регионов. Единственная проблема в этом плане существует на Северном Кавказе. А так – это недовольство Москвой, но оно всегда было в России. Ничего нового не прибавилось.

- Пойдет ли Путин на повышение ставок в Украине? Возможно ли обострение конфликта? Большая война?

- Нет, большая война – это абсолютно исключено. Это никому ничего не дает. Это только приносит убытки и потери. Пока я наоборот наблюдаю смягчение позиции в отношении нового украинского руководства. Скорее всего, это игра. Что-то типа: проявите Вашу мудрость, господин Зеленский, которую не проявлял ваш предшественник. И сделайте все то, что вас просит Российская Федерация. И мы будем Вас считать здравомыслящим украинским президентом.

- Сейчас в мире говорят о возвращении России в ПАСЕ, снятии санкций. Является ли это следствием договоренности президента США Дональда Трампа и Путина или госсекретаря Майка Помпео и российского главы МИД Сергея Лаврова?

- Да нет пока никакой договоренности между Трампом и Путиным. Есть пока явно высказанное желание американских партнеров, что их встреча может состояться лишь в том случае, если Россия сделает хотя бы некоторые символические жесты в сторону Украины. Ибо в противном случае Трампу не выгодно встречаться, потому что его заклюют свои же медиа и Конгресс. Поэтому в Вашингтоне дают понять – было бы неплохо, если бы состоялся обмен военнопленными или просто пленными. Чтобы были осуществлены определенные взаимные гуманитарные жесты. Это не породило бы какую-то принципиальную разницу в отношениях России и Украины, но это дало бы иллюзию улучшения отношений. И под таким соусом можно возвращать Россию в ПАСЕ или снимать санкции.

- Как повлияла бы на Украину смена власти в России?

- Для Украины это пошло бы на благо. Любой политический кризис в России, если рассуждать цинично, ведет к ее ослаблению или к гибкости власти, что для Украины есть хорошо. Более того, любая новая российская власть будет намного более договороспособной на украинском направлении, чем нынешняя. Но сразу скажу, что это не относится к вопросу Крыма. Какая бы не была в России власть, вопрос Крыма с точки зрения Российской Федерации закрыт.

- Почему Крым так важен для России?

- Потому что он занимает важное место и в русской культуре, и в русской истории. И нет в России действительно влиятельной силы, которая могла бы переломить массовые настроения. И поэтому любой, даже самый ультра-либеральный президент, будет вынужден принять это наследство.

- Напоследок вернемся к делу Ивана Голунова. Как на него отреагировал Запад?

- По неофициальным каналам, в Москву направлялись сигналы, в первую очередь с американской стороны, что если с Голуновым что-то случится, то безотлагательно будут наложены санкции. Вы же знаете, что для американцев свобода прессы – это священная корова. Тем более, что история вокруг Голунова – это классическая история про мужественного журналиста-расследователя, словно из голливудского фильма.

- То есть, такой маленький журналист может действительно изменить политическую ситуацию в России?

- А вы помните историю с Гонгадзе? К счастью, Голунов остался жив. Да, может! В России просто настало время для перемен. А кто поднесет спичку к сухому хворосту – не имеет значения. Это прекрасный индикатор того, как в России изменились настроения. Не было бы Голунова – было бы что-то другое. И дело не в Голунове и не в том, что наше общество настолько предано свободе слова. Что-то произошло в массовом сознании. Социологи называют это революцией сознания. А если меняется сознание, начинает меняться и поведение масс.