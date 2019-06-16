Россия устроила новую провокацию у берегов Латвии: подробности

В воскресенье, 16 июня, у берегов Латвии заметили российский фрегат "Адмирал Касатонов".

Об этом сообщает на странице Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Как уточняют латвийские военные, иностранный корабль, который был замечен в эксклюзивной экономической зоне страны, был идентифицирован. Им оказался российский фрегат "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431.

Отмечается, что российский фрегат находился в 18,5 морской мили от территориальных вод Латвии.

Как сообщал "Апостроф", министр обороны Литвы Раймундас Кароблис неоднократно заявлял, что страны Балтии и НАТО должны быть готовы к военной агрессии со стороны России. И неспроста, ведь ранее близко к границе Латвии подошел российский корабль поддержки подводной лодки класса "Каштан".