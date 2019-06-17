Крупнейшие страны мира договорились бороться с загрязнением океана

На встрече в Японии министры энергетики и окружающей среды стран "Большой двадцатки" выразили готовность согласовать договор о сокращении сброса пластиковых отходов в моря и океаны.

Об этом заявил министр окружающей среды Японии Йошиаки Харада, передает AFP.

"Согласно ожидаемому соглашению, члены G20 обязуются приложить усилия для сокращения количества пластиковых отходов, которые загрязняют океаны, и регулярно сообщать о своем прогрессе", - говорится в сообщении.

По словам Харады, Япония в субботу "предложила работоспособный механизм" по борьбе со сбросом пластиковых отходов в море, с участием развивающихся стран и менее развитых.

Ожидается, что предложение станет основой для мировой кампании по снижению загрязнения океана пластиком и будет включено в общее коммюнике G20.

Как отметил Хироаки Одачи сизяпонского Гринписа, это соглашение может стать "первым шагом к решению проблемы" пластикового загрязнения.

"Но учитывая критическую ситуацию загрязнения океана пластмассами, необходимо срочно разработать юридически обязательные планы действий с четкими сроками и целями", - добавил он.

Как известно, загрязнение пластмассами становится все более серьезной международной проблемой, особенно после того, как Китай и некоторые другие страны запретили импорт пластиковых отходов из-за рубежа. После этого запрета многие государства, включая Японию, остро ощутили проблему накопления пластиковых отходов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов.