Воды хватит на сутки: новые подробности экологической катастрофы, угрожающей крупному городу под Киевом

Из-за падения автомобиля с ядом в реку Рось, в Белой Церкви (Под Киевом) прекратили водоснабжение, а воды из запасов хватит всего лишь на сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение г. Умань осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок)", - уточнили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Местным жителям запретили купаться в водоемах, а вечером 9 июня будет прекращена подача воды в Белую Церковь.