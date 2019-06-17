​В России мужчина два года прожил с гвоздем в голове: видео и подробности

В Хабаровске (Россия) мужчина во время ремонта загнал себе гвоздь в череп, но решил не обращаться к врачам. Россиянин два года жил со стальным предметом в голове.

Об этом сообщает российское издание Gubernia.

Рана была незначительной, поэтому каким-либо лечением мужчина не занимался и лишь обрабатывал ее зеленкой.

Правда, когда у хабаровчанина начались проблемы со слухом, он все же решил обратиться к врачам.

Удаление инородного тела было крайне тяжелым и могло привести к летальному исходу, отмечают врачи. Однако операция прошла успешно и мужчину готовят к выписке.

Как сообщал "Апостроф", в Ахтырке Сумской области мужчина ампутировал себе ступню и выбросил ее на улицу.