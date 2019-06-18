​Как будут выглядеть натовские истребители будущего: опубликованы фото и видео

На открытии авиасалона во французиком аеропорту Ле-Бурже презентовали полноразмерный макет истребителя нового поколения, который сейчас разрабатывает Франция с Германией, а также недавно присоединившиеся к программе испанцы.

Об этом сообщает naked-science.

Самолет имеет условное обозначение NGF (Next Generation Fighter): некоторые источники позиционируют его в качестве истребителя шестого поколения. Ключевую роль в разработке играет компания Dassault Aviation. Также активно участвуют инженеры из Airbus Defence and Space.

Истребитель NGF стал частью амбициозной программы Future Combat Air System, которую многие специалисты рассматривают в качестве ключевого элемента европейской безопасности в будущем.

Кроме истребителя, она подразумевает создание новых БПЛА, вооружений, а также систем управления войсками.

Как сообщал "Апостроф", в начале мая Военно-воздушные силы США в Ираке впервые применили в бою истребители-невидимки F-35A Lightning II. Главным отличием американских самолетов F-35 эксперты называют технологию "стелс", которая снижает видимость борта для радаров. На таких бортах часто устанавливается высокоточное оружие, а взлет его может производиться с наземной взлетной полосы.