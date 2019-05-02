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США впервые задействовали в боях новейший самолет-невидимку: опубликованы фото

четверг, 02 мая 2019, 10:25
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Военно-воздушные силы США в Ираке впервые применили в бою истребители-невидимки F-35A Lightning II.

Об этом сообщает USAirForce.

Атака воздушных бортов нового типа была нацелена на туннели в горах Хамрин, где, по сведениям разведки, хранился арсенал исламских боевиков.

Главным отличием американских самолетов F-35 эксперты называют технологию "стелс", которая снижает видимость борта для радаров. На таких бортах часто устанавливается высокоточное оружие, они имеют повышенную маневренность. Истребитель F-35Aиз линейки примечателен тем, что взлет его может производиться только с наземной взлетной полосы.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн в беседе с представителями Пентагона отметил, что производство F-35 значительно превышает их спрос и порекомендовал поторопиться с их использованием.

Как сообщал "Апостроф", в конце апреля в сети показали первые фотографии из кабины американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-2A Spirit, который называют самым секретным самолетом ВВС США.

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