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​В Китае сильное землетрясение унесло множество жизней: фото и видео

вторник, 18 июня 2019, 08:15
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В ночь на 18 июня в Китае произошло землетрясение магнитудой 6.0, которое унесло жизни по меньшей мере 11 человек, более сотни человек пострадали.

Об этом сообщает China plus.

Землетрясение силой 6 баллов задел юго-запад китайской провинции Сычуань.

По данным Китайского центра землетрясений (CENC), эпицентр подземных толчков залегал на глубине 16 км.

Как рассказали местные жители, землетрясение было достаточно сильным и несколько толчков произошли в течение получаса. Многие жители многоэтажек бросились искать убежища в подвалах.

Отправившись на поиски жертв и пострадавших спасатели обнаружили, что погибли 11 человек, еще 122 получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", в результате наводнения, охватившего провинцию Цзянси в Восточном Китае 13 июня, по меньшей мере, 61 человек погиб и 356 000 человек были эвакуированы из своих домов.

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