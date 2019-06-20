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В Грузии началась "революция" из-за выходки российского депутата: фото и видео

четверг, 20 июня 2019, 21:29
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В грузинских городах люди вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Так, Гаврилов открыл в парламенте заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В этот момент он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, потребовавшие, чтобы российская делегация покинула парламент.

"После срыва заседания российские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. Российские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию", - говорится в сообщении. Также отмечают, что акции проходят и в городе Батуми.

В сети сообщают, что оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания Парламента.

К слову, грузинские депутаты после случившегося потребовали отправить в отставку главу парламента Ираклия Кобахидзе, а также провести досрочные выборы. Сессию Ассамблеи православия досрочно закрыли.

Напомним, оппозиция Грузии заявила 17 июня, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее посещал Абхазию, которую официальный Тбилиси считает оккупированной территорией, а также "участвовал в войне против Грузии". Сам Гаврилов в ответ сказал, что "никогда не принимал участия в каких-либо действиях на территории Абхазии".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как в Грузии "доносят" правду российским туристам о президенте РФ Владимире Путине.

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