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​Астрономы обнаружили в далеком космосе планеты, похожие на Землю: опубликованы фото

пятница, 21 июня 2019, 04:32
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Астрономы, работающие в рамках проекта Carmenes, объявили об обнаружении двух экзопланет, на поверхности которых может быть жидкая вода.

Исследование опубликовано в издании Astronomy&Astrophysics.

Как стало известно, планеты, вращаются вокруг звезды Тигардена - тусклого красного (или коричневого) карлика в созвездии Овна, который был открыт в 2003 году.

Чтобы обнаружить планеты у звезды Тигардена, ученые использовали новейший телескоп Carmenes обсерватории Калар-Альто (Испания). Аппарат позволяет отслеживать любые изменения в радиальной скорости малых звезд.

По словам астрономов, экзопланеты Teegarden b и Teegardenc похожи на нашу Землю, при этом чуть превосходят ее по размерам. Кроме того, есть надежды, что на их поверхности может быть жидкая вода.

"Эти две планеты напоминают внутренние планеты Солнечной системы. Они расположены в так называемой обитаемой зоне, где может присутствовать вода", - заявил ведущий автор работы Матиас Цехмейстер, астрофизик из Геттингенского университета.

Именно этот факт стал поводом для внесения обнаруженных объектов в Список потенциально обитаемых экзопланет, а Teegarden b даже заняла в нем первое место и в то же время набрала наибольший балл по Индексу подобия Земле.

В беседе с The GuardianЦехмейстер объяснил, что если у планет есть атмосфера, то они вполне могут быть пригодными для жизни.

Как сообщают исследователи, температура поверхности Teegarden b - от 0 ° до 50 ° C, скорее всего, около плюс 28 ° C. Поскольку Teegarden c расположена дальше, то температура на ее поверхности холоднее и схожа с марсианской - около минус 47 ° C.

"Учитывая то, что обе планеты имеют скалистый, частично железный или водный состав, они должны иметь радиусы, подобные земному", - подчеркнули ученые в своей работе.

Хотя, как отмечают сами авторы исследования, им еще предстоят дальнейшие наблюдения, в любом случае обнаруженные потенциально обитаемые экзопланеты вокруг звезды Тигардена не оставили их равнодушными и вселили надежду на успех в поисках обитаемых миров.

Как сообщал "Апостроф", астрономы составили список 10 самых опасных космических объектов.

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