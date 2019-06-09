Астрономы назвали топ-10 самых опасных астероидов: один из них уже недалеко от Земле

Астрономы составили список 10 самых опасных космических объектов.

Данные о них опубликовало Европейское космическое агентство, передает "Голос Америки".

Один из них размером с футбольное поле, 4-й в списке, летит в сторону Земли. По данным ученых, вероятность столкновения его с нашей планетой в 2019 году составляет один к 7000. Это может произойти 9 сентября.

Астероид был обнаружен 29 августа 2006 года.

Напомним, в 1908 году в Енисеевской губернии в России падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов. В феврале 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли вблизи Челябинска.

Как сообал "Апостроф", ученые сфотографировали двойной астероид 1999 KW4, который 1 июня пролетел мимо Земли на расстоянии 5,2 миллиона километров от ее поверхности. Это приблизительно в 13 раз больше расстояния, которая разделяет Луну и Землю.