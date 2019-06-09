RU  UA  EN

воскресенье, 9 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 июня

06:34
Настоящая жара: синоптик дала прогноз на 9 июня
06:30
Гороскоп на 9 июня: Ракам нужно строить планы, а Весам пора перестать думать о прошлом
05:41
Астрономы назвали топ-10 самых опасных астероидов: один из них уже недалеко от Земле
04:36
Ученые рассказали о связи секса со смертельной болезнью
03:32
Новый уровень такси: в сети показали фото "героя парковки" в Ровно
02:29
Доездился: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ЛНР
01:27
NASA испытало вертолет, который отправят на Марс: фото и видео

8 июня

23:11
Не дают спокойно пожарить шашлык: пособник боевиков жестко прошелся по наемникам Путина
22:38
Не ест тюремной еды: фото и видео жизни Зайцевой в СИЗО
22:33
Игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией: видео
22:07
Не может сдерживать слезы: появились видео российского журналиста из зала суда
22:01
Определились все участники украинской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Астрономы назвали топ-10 самых опасных астероидов: один из них уже недалеко от Земле

воскресенье, 09 июня 2019, 05:41
переглянути новину українською

Астрономы составили список 10 самых опасных космических объектов.

Данные о них опубликовало Европейское космическое агентство, передает "Голос Америки".

Один из них размером с футбольное поле, 4-й в списке, летит в сторону Земли. По данным ученых, вероятность столкновения его с нашей планетой в 2019 году составляет один к 7000. Это может произойти 9 сентября.

Астероид был обнаружен 29 августа 2006 года.

Напомним, в 1908 году в Енисеевской губернии в России падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов. В феврале 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли вблизи Челябинска.

Как сообал "Апостроф", ученые сфотографировали двойной астероид 1999 KW4, который 1 июня пролетел мимо Земли на расстоянии 5,2 миллиона километров от ее поверхности. Это приблизительно в 13 раз больше расстояния, которая разделяет Луну и Землю.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: