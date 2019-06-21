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​Кризис между США и Ираном: ракеты остановили за минуты до пуска

пятница, 21 июня 2019, 18:31
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирался нанести ракетные удары по территории Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"В понедельник они сбили беспилотный летательный аппарат, который летел над международными водами. Мы были готовы отомстить и нанести удара минувшей ночью по трем различным целям, когда я спросил, сколько людей погибнет. 150 человек, сэр, был ответ от генерала. За 10 минут до удара я остановил его, ответ не пропорциональный сбитому беспилотнику", - написал Трамп.

Он также заявил, что не допустит, чтоб Иран обладал ядерным оружием. "Я не спешу, наши Вооруженные силы восстановлены, новые и готовы к работе, безусловно, лучшие в мире. Санкции кусаются, и прошлой ночью их стало больше", - написал Трамп.

Ранее издание TheNewYorkTimes сообщил, что Трамп одобрил военные удары по Ирану, но в последний момент отменил свое решение.

Как ранее сообщал "Апостроф", стало известно, кто именно пострадает в случае полномасштабного военного конфликта между США и Ираном.

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