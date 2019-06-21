В Грузии началась "революция" из-за выходки российского депутата: фото, видео и подробности

В грузинских городах люди вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Так, Гаврилов открыл в парламенте заседание Межпарламентской ассамблеи православия. В этот момент он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, потребовавшие, чтобы российская делегация покинула парламент.

"После срыва заседания российские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. Российские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию", - говорится в сообщении. Также отмечают, что акции проходят и в городе Батуми.

В сети сообщают, что оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания Парламента.

Грузинские депутаты после случившегося потребовали отправить в отставку главу парламента Ираклия Кобахидзе, а также провести досрочные выборы. Сессию Ассамблеи православия досрочно закрыли.

Напомним, оппозиция Грузии заявила 17 июня, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее посещал Абхазию, которую официальный Тбилиси считает оккупированной территорией, а также "участвовал в войне против Грузии". Сам Гаврилов в ответ сказал, что "никогда не принимал участия в каких-либо действиях на территории Абхазии".

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Что происходит в Грузии



- Количество пострадавших перевалило за 50. Власти сообщают, что пострадали 38 правоохранителей и 14 протестующих.



- Спецназу удалось отогнать людей от здания парламента. Тех, кто остался на площади, обстреливают шашками со слезоточивым газом. Есть подозрение, что власти приняли решение разогнать протестующих за ночь.



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- Полиция продолжает атаковать людей слезоточивым газом. По официальным данным пострадали 16 человек.

Фото - On.ge/соцсети

- По некоторым данным пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди правоохранителей. Счет якобы пошел на десятки пострадавших.



- Полиция применила резиновые пули против протестующих. Несколько людей получили незначительные ранения. Также произошла небольшая стычка между протестующими и спецназом. По состоянию на 23:17 по Киеву ситуация успокоилась.

- На некоторое время полиции удалось отогнать людей от здания парламента. Однако уже спустя несколько минут они вернулись назад. Сообщается, что на место протестов прибыли машины скорой. Некоторым людям понадобилась помощь врачей.

- Полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Часть людей разбежалась, однако самые активные протестующие остаются на месте. Сообщается также, что полиция якобы стала стрелять в воздух.



- Вот как выглядит площадь перед парламентом по состоянию на 22:50 по Киеву. Пока все более-менее спокойно.

- Премьер Грузии Мамука Бахтадзе прибыл к зданию парламента, где сошлись протестующие и правоохранители.

Тем временем, Михаил Саакашвили призвал полицию перейти на сторону народа.

Полиция, несмотря на противостояние с людьми, принесла протестующим воду.

- возле здания парламента в Тбилиси сожгли флаг России и "передали привет" Украине.

- в грузинских соцсетях вновь напоминают, что Россия оккупировала Грузию.

- по некоторым данным, спецназ, находящийся у здания парламента добровольно отдает свои щиты и дубинки людям. "Трофеи" складывают в кучу посреди толпы.

"Люди выхватывают полицейских из полицейского кордона по одному, отнимают щиты и шлемы и отправляют под аплодисменты обратно", — пишет активист Николай Левшиц.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как в Грузии "доносят" правду российским туристам о президенте РФ Владимире Путине.