​В Индии внезапное ЧП убило и ранило множество людей: фото и видео

Жертвами трагического инцидента на религиозном мероприятии в Индии стали по меньшей мере 14 человек и еще 50 индусов получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает издание Reuters.

Установлено, что около 400−500 человек собрались в большой палатке послушать проповедь, когда из-за сильного дождя и грозы на палатку упали оборванные провода.

Часть людей погибла от удара током, когда провода под напряжением упали на палатку, еще некоторые погибли или пострадали из-за упавших обломков. Сейчас на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Всех пострадавших, которых успели уже достать, госпитализировали в одну из местных больниц. Местные власти распорядились предоставить материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в трагическом инциденте индусов.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня в с. Беньковцы Ивано-Франковской области вследствие попадания молнии в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще двое госпитализированы.