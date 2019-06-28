​Совсем параноик: опубликовано интересное видео со встречи Путина с Трампом

Пользователи сети смеются над российским президентом Владимиром Путиным и его "кружкой" во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Лентач" в Twitter.

"Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет", - говорится в сообщении.

Под видео появились забавные комментарии пользователей.

"Стрессует чувак, жим-жим... Хотя так он отпечатков на этом G20 даже не оставит, какули свои с собой увезет, их потом на отдельной инкассаторской машине в Шиес отвезут и в еду охране и ЧОПу добавят, так им передастся здоровье и сила земли русской...наверное", "Вино из кружки, по нашему по колхозному ...", "Это банка для анализов", "Отсадили бы его отдельно в уголок, услужили бы деду", "Уж кому-кому, а ему доподлинно известно как это бывает, знает чего бояться. На воре и шапка горит", - и т.д. комментируют пользователи.

Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет pic.twitter.com/CYSYWCLjp7 — Лентач (@oldLentach) 28 июня 2019 г.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились яркие фотожабы на ежегодную "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан.