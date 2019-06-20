​Что ответил Путин на вопросы россиян: яркие фотожабы и реакция соцсетей на "прямую линию"

В сети появились яркие фотожабы на ежегодную "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан.

Смешные картинки и забавные комментарии пользователи публикуют в соцсетях.

Наибольшей критике в сети поддались вопросы к главе Кремля относительно уровня жизни россиян и их зарплат.

Также не осталась без внимания "ядерная кнопка" Путина. Россияне также отметили, что их президент откровенно лукавит, рассказывая о росте промышленности, хотя Росстат на днях объявил о замедлении роста в пять раз.

Как сообщал "Апостроф", накануне пресс-конференции Путина в сети появились меткие карикатуры, высмеивающие общение российского президента с гражданами РФ.

В 2018 году в ходе "прямой линии" Путин отличился заявлением о миссии на Венеру. По данным организаторов, в 2018 году перед пресс-конференцией было принято около 2 миллионов вопросов от россиян. "Прямая линия" тогда длилась 4 часа 20 минут. Рекордным был 2013-й – тогда хозяин Кремля был в эфире 4 часа 47 минут.