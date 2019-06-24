Российских пропагандистов унизили в ПАСЕ: сеть взбудоражили фото и видео

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая в понедельник, 24 июня, приняла два решения по российском вопросу, унизили пропагандистов главы Кремля Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Лавренюк.

По его словам, пропагандистов из России разместили подальше от зала заседаний.

"В ПАСЕ готовятся к информационной войне. Теликов загнали за ленту. Украинские - ближе к залу заседаний. Далее - роспропаг*ндоны. Скабеева (российская пропагандистка Ольга Скабеева, - "Апостроф") уже не побегает", - отметил он.

Кроме того, Скабеева нарвалась на жесткое заявление нардепа Алексея Гончаренко, который поднял вопрос о пленных украинских моряках в России и назвал Путина "гопником".

"Сливной бачок, похоже, чуть не захлебнулся", "Только так и нужно ставить на место пропагандистское хамское угребище!", "У Скабеевой горе", - комментируют произошедшее в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.