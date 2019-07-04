​По Китаю пронесся гигантский смертельный торнадо: опубликованы жуткие фото и видео

3 июля по китайскому городу Кайюань пронесся разрушающий торнадо, который унес жизни шести человек, еще 190 человек получили ранения.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на местных чиновников.

"Шесть человек погибли и 190 пострадали в результате сильного торнадо в городе, находящемся на северо-востоке Китая в провинции Ляонин", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел в городе Кайюань около 17:00 часов по местному времени.

Как сообщал "Апостроф", в США в результате торнадо один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали. Скорость ветра в американских штатах Огайо и Индиана достигала 264 км/ч. Тогда без света остались около 68 000 домов.