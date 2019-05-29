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По США пронеслись смертоносные торнадо: опубликованы пугающие видео

среда, 29 мая 2019, 08:22
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В США в результате торнадо один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали.

Как сообщает агентство Associated Press, скорость ветра в американских штатах Огайо и Индиана достигала 264 км/час.

По информации агентства, из-за торнадо произошли массовые отключения электричества, без света остались около 68 тысяч домов.

Национальная метеорологическая служба США отмечает, что стихия длилась около четырех минут и преодолела по земле около трех километров. Данного времени хватило, чтобы разрушить часть поселения.

В частности, ветром повредило двухэтажный мотель American Budget Value Inn. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились фото и видео сильного града, выпавшего на западе Украины.

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