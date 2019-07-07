​Появились новые подробности смертельного ЧП с российской лодкой в Черном море

Женщина, на глазах у которой разворачивалась трагедия с тонущим катером в Джубге (РФ), рассказала, почему перевернулось судно.

Об этом сообщает Life Shot.

"Мы понимали, что будет катастрофа! Мы наблюдали, как люди там танцуют, - они залезли на второй этаж палубы, и лодка стала раскачиваться. Когда судно наклонилось, они перебежали на другую сторону, чтобы выровнять. Через несколько минут она опять наклонилась и перевернулась. Встала вертикально! Все начали падать. Они кричали громко, просили помощи!", - рассказала очевидец.

Напомним, при крушении погибли два туриста.

В ближайшее время капитану затонувшего катера изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть людей.

Как сообщал "Апостроф", на борту прогулочного катамарана перевернувшегося в море под Джубгой (РФ), в котором находились 44 человека, двое из числа которых погибли, был спроектирован и построен в расчете на 10 человек.