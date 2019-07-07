RU  UA  EN

воскресенье, 7 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июля

16:34
Чем Украина встретит прямую агрессию России: генерал назвал разработки
16:25
​Пропагандисты Путина попали под обстрел на Донбассе
16:23
Именитый тренер шокировал принятым решением по своему будущему
15:57
Опубликованы фото свежего "груза 200" у боевиков
15:23
​Появились новые подробности смертельного ЧП с российской лодкой в Черном море
15:05
Эфиопский бегун упустил победу из-за дикой оплошности: видео
15:00
Назван фактор, который спровоцирует Путина на открытую войну в Украине
14:36
В сети показали забавные фото Зеленского с настоящей "первой леди" Украины
14:26
Захват заложницы в Одессе: мэр предложил бандиту обменять девушку на себя
14:21
​Не шутите о пуховиках: синоптик дала прохладный прогноз на неделю в Украине
14:15
В Одессе во время визита Зеленского неизвестный захватил заложниц: фото
14:08
Порошенко в оппозиции: политолог озвучил расклады новой Верховной Рады
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Появились новые подробности смертельного ЧП с российской лодкой в Черном море

воскресенье, 07 июля 2019, 15:23
переглянути новину українською

Женщина, на глазах у которой разворачивалась трагедия с тонущим катером в Джубге (РФ), рассказала, почему перевернулось судно.

Об этом сообщает Life Shot.

"Мы понимали, что будет катастрофа! Мы наблюдали, как люди там танцуют, - они залезли на второй этаж палубы, и лодка стала раскачиваться. Когда судно наклонилось, они перебежали на другую сторону, чтобы выровнять. Через несколько минут она опять наклонилась и перевернулась. Встала вертикально! Все начали падать. Они кричали громко, просили помощи!", - рассказала очевидец.

Напомним, при крушении погибли два туриста.

В ближайшее время капитану затонувшего катера изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть людей.

Как сообщал "Апостроф", на борту прогулочного катамарана перевернувшегося в море под Джубгой (РФ), в котором находились 44 человека, двое из числа которых погибли, был спроектирован и построен в расчете на 10 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: