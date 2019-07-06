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​Смертельное ЧП с российским судном в Черном море: появились фото и новые подробности

суббота, 06 июля 2019, 10:53
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На борту прогулочного катамарана перевернувшегося в море под Джубгой (РФ), в котором находились 44 человека, двое из числа которых погибли, был спроектирован и построен в расчете на 10 человек.

Об этом сообщил директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный, передает "Интерфакс".

Катамаран проекта "Атолл" спроектирован и построен 11 лет назад. Он составляет 10 метров в длину и 3,7 метра в ширину. Он рассчитан на 10 человек и относится к маломерным судам.

Директор предприятия-изготовителя недоумевает, каким образом владельцам судна удалось усадить в него десятки пассажиров. Он попробовал объяснить аварию патологической и преступной жадностью людей. Владелец многократно переделывал судно и надстроил на катамаране вторую прогулочную палубу, которая понизила устойчивость.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, владелец и капитан судна задержаны.

Известно, что ЧП произошло примерно в сотне метров от берега — многие люди смогли самостоятельно доплыть до суши.

Катамаран, который перевернулся в Черном море, был перегружен в 3 раза.

"Это катер "Атолл", по последним данным, там было 44 человека, кого-то ко мне привезли, кого-то высадили в пределах Голубой бухты. Перегруз был в три с лишним раза. Я своих спасателей отправил: 5 человек и медсестру. Первых спасли детей. Около 10 детей было только тех, которых мне привезли. Я поднял все частные корабли, которые у нас были: там рыбаки всякие и брички, прогулочные катера. И они все выехали в район Голубой бухты и спасли людей. Если бы вовремя не спохватились, могло бы быть больше жертв", - рассказал Life Shot директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев.

Как сообщал "Апостроф", 24 марта в Полтавской области произошло ЧП на воде с компанией молодых людей: лодка, на которой они плавали, перевернулась.

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