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Боевики ДНР показали "мультик" о мощном ударе по ВСУ: опубликовано видео

суббота, 06 июля 2019, 17:23
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Боевики ДНР обнародовали в сети видео, на котором якобы зафиксирован их мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, но многие сразу же усомнились в достоверности ролика, назвав его "мультиком".

Соответствующее видео появилось на одной из страниц боевиков в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Так, боевики якобы обстреляли блиндаж украинских военных противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Дата и место съемки не указаны.

"Снова мультик", "ПТУРы сейчас используют часто", "Жестко прилетело", "Не фейк ли?" - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.

Ранее бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.

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