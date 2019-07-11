RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:38
На росТВ анонсировали телемост с украинцами: названо точное время и участники
12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
12:27
Кличко идет на конфликт с Зеленским: что происходит
12:19
Свитолина заработала рекордную сумму на Уимблдоне
12:18
В Крыму бьют тревогу из-за новой экологической катастрофы: видео и шокирующий документ
12:01
В НАБУ высказались о голосовании за кандидатов с криминальным прошлым: документ
12:00
Гороскоп на 12 июля: Овны станут душой компании, а Рыбы будут поддаваться настроению
11:52
Журналисты рассказали новые детали о двойном гражданстве Борислава Березы
11:51
Надаль - Федерер: онлайн видео трансляция 1/2 финала Уимблдона
11:51
В Австрии умер украинский музыкант: фото
11:50
В России рассказали, как Зеленский перехитрил Медведчука
11:43
ВСУ нанесли мощный удар по "каравану" российской артиллерии: видео
Все новости

Грецию накрыл смертельный шторм с молниями: в сети делятся жуткими видео и фото

четверг, 11 июля 2019, 10:49
переглянути новину українською

В ночь на 11 июля в Греции на полуострове Халкидики мощный шторм привел к гибели шести людей.

Об этом сообщает телеканал НТВ в Telegram.

"Сильнейший шторм этой ночью убил двоих россиян в Греции - мужчину и его 2-летнего сына. Со всей семьей они отдыхали на полуострове Халкидики, который оказался во власти непогоды. У стен гостиницы на них упало дерево. Кроме россиян, погибли двое туристов из Чехии и двое из Румынии", - говорится в сообщении.

В то же время в местном медицинском центре сообщили, что после шторма к ним обратилось около 70 человек, в основном с переломами.

По данным местного издания Keep Talking Greece, среди погибших туристов двое детей. В частности, двое чехов находились в машине, которую снесло потоком воды. На женщину и 8-летнего мальчика, граждан Румынии, обрушилась крыша здания. Также в результате непогоды получили травмы более 100 человек.

Власть Халкидики объявила в регионе чрезвычайное положение. Около 140 спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Отмечают, что обычно погода в Греции летом очень сухая и солнечная. Поэтому множество туристов выбирают для отпуска именно эту страну. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал погодные условия как "чрезвычайно необычные" для этого времени года.

Как сообщал "Апостроф", 27 июня в результате непогоды серьезно пострадали ряд городов и сел Венгрии, где шквальный ветер срывал крыши домов и валил деревья.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: