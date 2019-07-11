Грецию накрыл смертельный шторм с молниями: в сети делятся жуткими видео и фото

В ночь на 11 июля в Греции на полуострове Халкидики мощный шторм привел к гибели шести людей.

Об этом сообщает телеканал НТВ в Telegram.

"Сильнейший шторм этой ночью убил двоих россиян в Греции - мужчину и его 2-летнего сына. Со всей семьей они отдыхали на полуострове Халкидики, который оказался во власти непогоды. У стен гостиницы на них упало дерево. Кроме россиян, погибли двое туристов из Чехии и двое из Румынии", - говорится в сообщении.

В то же время в местном медицинском центре сообщили, что после шторма к ним обратилось около 70 человек, в основном с переломами.

По данным местного издания Keep Talking Greece, среди погибших туристов двое детей. В частности, двое чехов находились в машине, которую снесло потоком воды. На женщину и 8-летнего мальчика, граждан Румынии, обрушилась крыша здания. Также в результате непогоды получили травмы более 100 человек.

Власть Халкидики объявила в регионе чрезвычайное положение. Около 140 спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Отмечают, что обычно погода в Греции летом очень сухая и солнечная. Поэтому множество туристов выбирают для отпуска именно эту страну. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал погодные условия как "чрезвычайно необычные" для этого времени года.

Как сообщал "Апостроф", 27 июня в результате непогоды серьезно пострадали ряд городов и сел Венгрии, где шквальный ветер срывал крыши домов и валил деревья.