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​Украинцы попали в смертельное ДТП в Болгарии: фото и подробности трагедии

четверг, 25 июля 2019, 08:39
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24 июля на трассе Бургас-Варна в Болгарии произошла авария, в которой погибла гражданка Украины, еще трое украинцев тяжело травмированы.

Об этом написала Наталья Лютикова в Facebook.

"Друзья попали в ужасную автокатастрофу, когда возвращались с отдыха в Болгарии. Леся Карасевич погибла...... Александр Карасевич тяжело травмирован, прооперирован, в реанимации.... Александр Кульчицкий тоже тяжелый после операции.... Iana Kulchytskaya пострадала меньше, травма позвоночника и руки, ее обследуют", - говорится в сообщении.

Известно, что ДТП произошло близ болгарского города Обзор, недалеко от Несебра. Все пострадавшие находятся в больнице в Варне.

Погибшая в ДТП в Болгарии Леся Карасевич

Александр Карасевич находится в реанимации

Александр Кульчицкий находится в реанимации

Яна Кульчицкая находится в больнице

Как сообщал "Апостроф", в среду, 24 июля, автобус, в котором находились частности украинские заробитчане, попал в смертельное ДТП между населенными пунктами причины и Петровице в Чехии.

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