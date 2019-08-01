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​Северная Корея заявила про испытание новейшего оружия: опубликованы фото

четверг, 01 августа 2019, 09:29
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Северная Корея заявила, что в четверг, 1 августа, прошло первое испытание новой системы многократного запуска ракет, которая потенциально может увеличить ее способность поражать цели в Южной Корее и тамошних военных базах США.

Об этом пишет The Washington Post.

Сообщение официального Центрального информационного агентства Северной Кореи отличалось от оценки вооруженных сил Южной Кореи, которая пришла к выводу, что были запущены две баллистические ракеты малой дальности.

В КНДР заявили, что был проведен испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа. Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен результатами и указал, что для сил, которые станут мишенью нового оружия, оно окажется "неминуемым бедствием".

Пуски с восточного прибрежного города Вонсан стали вторым испытанием оружия в Северной Корее менее чем за неделю и были восприняты как попытка поддержать давление на Вашингтон и Сеул на фоне тупиковой ситуации в ядерных переговорах. Пхеньян также выразил гнев по поводу запланированных военных учений США и Южной Кореи.

По мнению экспертов, новое вооружение потенциально может представлять серьезную угрозу для обороны Южной Кореи. КНДР размещает тысячи ракетных пусковых установок и артиллерийских орудий вблизи своей границы с Южной Кореей.

Люди смотрят 31 июля по телевизору запуск северокорейской ракеты во время программы новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле

Как сообщал "Апостроф", после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп сделал странное заявление по поводу санкций. Он заявил, что хотел бы снять ограничения, но они все-же останутся.

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