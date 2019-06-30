Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын

В воскресенье, 30 июня, президент США Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото и видео.

"Трамп и Ким Чен Ын встретились и пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию на Корейском полуострове. Трамп стал первым американским президентом, который оказался на территории КНДР", - говорится в Telegram-аккаунте "RT на русском".

Отметим, что возможность встречи Трампа с Ким Чен Ыном подтвердил 30 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной с американским президентом пресс-конференции.

BREAKING: President Trump meets Kim Jong Un in the DMZ. https://t.co/FtT6leBRIX pic.twitter.com/ZJ1QI9snYg — NBC News (@NBCNews) 30 июня 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео забавного случая перед встречей Трампа и Ким Чен Ына.