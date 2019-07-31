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У людей была истерика: в России случилось серьезное ЧП с самолетом, видео

среда, 31 июля 2019, 17:31
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В московском аэропорту "Шереметьево" самолет авиакомпании "Россия" дважды не смог подняться в воздух: в третий раз часть пассажиров отказалась лететь.

Об этом сообщает Telegram канал "LIFE SHOT".

Отмечается, что сначала пассажиров рейса "Москва-Хабаровск" вывели из салона из-за анонимного звонка. После 5-часовой проверки всех запустили обратно, однако вылететь снова не получилось.

"Свет начал моргать, жутко воняло проводкой. Двигатель глох. И когда он (пилот) попытался взлететь, люди уже просто ох…и от страха", – рассказывает одна из пассажирок.

Как стало известно, поломка в самолете действительно была — не работала вспомогательная силовая установка. На земле лайнер не смог запустить двигатель – поэтому была использована технология воздушного запуска, именно из-за нее мигал свет и "глох" двигатель.

Спустя 8 часов самолёт всё же взлетел. Те, кто остался в салоне, прилетели домой. А те, кто лететь отказался, собираются подавать на авиакомпанию в суд. Деньги за билеты им возвращать не собираются.

В сети было опубликовано видео реакции пассажиров на проблемы со взлетом:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в Подмосковье разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

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