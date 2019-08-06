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​В России произошло ДТП с микроавтобусом с большим числом погибших: фото и видео

вторник, 06 августа 2019, 09:11
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6 августа в Сасовском районе Рязанской области (Россия) столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser, вследствие ДТП погибли семь человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Семерых погибших везут в Шацк. Двое пострадавших - один взрослый и один ребенок — доставлены в Сасовскую больницу", - уточнили ТАСС источники в больнице.

По данным полиции, ДТП произошло около 5:00 часов утра. Столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов добавил, что микроавтобус выполнял частную перевозку людей. "Это был не рейсовый автобус", — сказал он.

По данным ГИБДД, автобус ехал в Таджикистан. Все пассажиры, по предварительной информации, были гражданами этой страны.

На кадрах видно, как от удара внедорожник Toyota и микроавтобус Merсedes перевернулись на бок. На месте дежурят сотрудники полиции и экстренных служб.

Как сообщал "Апостроф", под Ставрополем пассажирский автобус на полном ходу врезался в фуру, в результате чего 5 человек погибли и 18 получили травмы.

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