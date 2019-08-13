В России устроили истерику из-за "атаки НАТО" на самолет министра Путина: видео инцидента

В Российской Федерации истерично отреагировали на приближение истребителя НАТО к самолету, в котором летел министр обороны РФ Сергей Шойгу, над нейтральными водами Балтийского моря.

Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Россияне утверждают, что на "атаку НАТО" "мгновенно отреагировали пилоты двух истребителей Су-27, в качестве эскорта сопровождавших самолет министра". Они якобы оттеснили истребитель Альянса.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля самолет военно-космических сил России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря: в ответ были подняты истребители.

В марте российский военный транспортный самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море. Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии примерно одну минуту.