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По российскому истребителю открыли огонь над Японским морем: детали скандального инцидента

вторник, 23 июля 2019, 09:58
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Самолет военно-космических сил России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря: в ответ были подняты истребители.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как отметили в Комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея (КНШ), истребителям даже пришлось произвести предупредительные выстрелы.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

По версии КНШ, в опознавательную зону ПВО Южной Кореи во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два — китайских ВВС. Один самолет РФ, как утверждается, при этом нарушил воздушное пространство республики дважды — около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 по Киеву соответственно).

Отмечается, что это первый подобный случай нарушения воздушного пространства Республики Корея самолетами ВКС РФ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 июля российский истребитель перехватил американский патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" в небе над аннексированным РФ Крымом.

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