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Страна ЕС отправила Путину посла Рашу Сраку: сеть повелась на шутку в СМИ

четверг, 15 августа 2019, 11:49
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Ряд СМИ и блогеров, поверили в шуточную новость о том, что Словения отправила послом в ЕС известную дзюдоистку, Чемпионку Европы 2003 года Рашу Сраку.

Новость о "назначении" появилась на сайте ИА "Панорама", которое позиционирует себя как сатирическое издание.

В новости говорится, что сообщение о назначении Сраки послом в России якобы размещено на сайте внешнеполитического ведомства Словении. В новости также приводится комментарий якобы министра иностранных дел Словении Душана Сральковича, который объясняет, что Раша Срака поможет странам укрепить отношения.

"У Раши очень удачное имя - по-английски это слово переводится как Россия. Кроме того, у нее много общего с российскими политиками (имеется ввиду страсть президента РФ Владимира Путина к дзюдо, - "Апостроф"), что должно помочь наладить им тесный контакт", - заявил "министр".

Он также отметил, что в России очень чтят спортсменов, "награждая их депутатскими мандатами, а Раша не просто спортсменка, а дзюдоистка, и достигла успехов в любимом виде спорта российского президента".

Стоит отметить, что Раша Срака действительно является известной спортсменкой, а вот министр Сралькович - всего лишь шутка. МИД Словении возглавляет Миро Церар.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети массово распространяли информацию об убийстве на Донбассе российской звезды 90-х.

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