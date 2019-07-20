Погибла от бандеровской пули: в соцсети похоронили российскую телезвезду

В сети написали якобы о смерти российской пропагандистки и телеведущей Даны Борисовой от пули военных ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщают пользователи интернета в Twitter.

Так, в сети опубликовали фотографию Борисовой в военной форме РФ и с автоматом. Также ее подписали: "Сегодня от подлой пули бандеровского снайпера погибла эта прекрасная девушка, пулеметчица армии ДНР "Данка". Скорбим".

Украинский сегмент пользователей прокомментировал такой фейк.

Напомним, в сети "гуляет" очередной российский фейк о том, что воины ВСУ расстреляли мирный поселок на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 года исполнилось ровно пять лет со дня выхода на российском "Первом канале" репортажа о событиях на Донбассе, в котором фигурировал рассказ о "распятом мальчике" в Славянске.