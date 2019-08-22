Трамп и Гренландия: карикатуры, фотожабы и новые подробности скандала

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Данию после отказа правительства страны продать Гренландию Соединенным Штатам.

Об этом пишет AP со ссылкой на брифинг президента в Вашингтоне.

Он прокомментировал слова главы правительства Дании Метте Фредериксен, которая назвала планы Трампа "абсурдной дискуссией". Американский президент возмутился такому тону датской чиновницы.

"Таким образом, по крайней мере, пока есть я, думаю, что это было не очень хорошее заявление, оно меня просто взорвало… Неуместное утверждение. Все, что она должна была сказать, это: "Нет, нам это не интересно", - сказал Трамп.

В то же время украинский художник Сергей Елкин опубликовал несколько карикатур относительно истории с Гренландией. Он провел параллели между амбициями Трампа и аннексией Крыма в 2014 году. Также были опубликованы несколько фотожаб по мотивам.

Как писал "Апостроф", ранее в ответ на сообщения об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии, правительство острова заявило, что он не продается.