RU  UA  EN

четверг, 22 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 августа

12:21
Трамп и Гренландия: карикатуры, фотожабы и новые подробности скандала
12:19
ВСУ уничтожили базу боевиков со всей военной техникой: появилось полное видео спецоперации
12:05
Солистка "НеАнгелов" озвучила свою официальную зарплату: эта цифра вас удивит
11:57
Над Донецком вместо символики боевиков вывесили флаг России: видео и подробности
11:51
Вышел трейлер фильма о секс-скандале в Fox News: в нем играют Николь Кидман и Шарлиз Терон
11:48
Призвал вмешаться в ситуацию: владелец захваченного танкера "Мрія" обратился к Зеленскому и Баканову
11:28
Козырные места: сети повеселила забавная деталь в схеме рассадки "слуг народа" в Раде
11:25
MARUV показала партнера на "Танцях з зірками": из-за роста певицы ему пришлось надеть каблуки
11:14
Молчал до последнего: соцсети бурно обсуждают реакцию Зеленского на угрозу возвращения России в G8
11:10
Квентин Тарантино впервые станет отцом: главное
10:59
Трамп хочет отменить одно из главных правил получения гражданства США
10:55
Рейтинг Forbes: сколько заработали самые высокооплачиваемые актеры 2019 года
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп и Гренландия: карикатуры, фотожабы и новые подробности скандала

четверг, 22 августа 2019, 12:21
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Данию после отказа правительства страны продать Гренландию Соединенным Штатам.

Об этом пишет AP со ссылкой на брифинг президента в Вашингтоне.

Он прокомментировал слова главы правительства Дании Метте Фредериксен, которая назвала планы Трампа "абсурдной дискуссией". Американский президент возмутился такому тону датской чиновницы.

"Таким образом, по крайней мере, пока есть я, думаю, что это было не очень хорошее заявление, оно меня просто взорвало… Неуместное утверждение. Все, что она должна была сказать, это: "Нет, нам это не интересно", - сказал Трамп.

В то же время украинский художник Сергей Елкин опубликовал несколько карикатур относительно истории с Гренландией. Он провел параллели между амбициями Трампа и аннексией Крыма в 2014 году. Также были опубликованы несколько фотожаб по мотивам.

Как писал "Апостроф", ранее в ответ на сообщения об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии, правительство острова заявило, что он не продается.

Фотовзгляд

Все галереи
Зеленский и Нетаньяху почтили память убитых в Бабьем Яру

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины

Раздраженные Украиной: о чем во Франции говорили Макрон и Путин

Почему Трамп хочет стать "королем Севера" и при чем здесь Украина

В России взорвались военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: