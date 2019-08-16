RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

02:27
Не поделили скамейку: сети повеселила драка в Крыму музыканта со священником РПЦ
01:33
Ученые сделали громкое заявление о вакцине против известной венерической болезни
00:29
Во Львовской области коллекторы довели мужчину до смерти: волонтер показал видео

16 августа

23:57
В Украину вернулся узник Кремля, подвергавшийся жестоким пыткам
23:40
Грымчака могут освободить: в суде случился крупный скандал
23:26
Киев предупредили о надвигающейся экокатастрофе: все очень плохо
23:25
Появились подробности о зверски убитой в Киеве женщине: кто она
22:57
Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа
22:28
Синоптики рассказали о погоде в Украине на следующую неделю
22:05
Милевский рассказал о самом дорогом сексе в жизни
21:59
В Киеве врачи продавали бесплатные лекарства для смертельно больных
21:42
Суд вынес вердикт по Грымчаку: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа

пятница, 16 августа 2019, 22:57
переглянути новину українською

В ответ на сообщения об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии, правительство острова заявило, что он не продается.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства.

"Конечно, Гренландия не продается. Поскольку новость носит неофициальный характер, правительство Гренландии воздержится от дальнейших комментариев", — говорится в заявлении.

Власти Гренландии отметили, что сотрудничество с США сейчас находится на хорошем уровне, а информацию о возможной покупке острова расценивают как проявление еще большей заинтересованности в инвестициях.

Отметим, Гренландия — самый большой остров в мире, на нем проживает 56 тысяч человек. Дания отвечает за внешнюю политику региона и вопросы безопасности. В 1951 году Дания разрешила США использовать военную авиабазу Туле на севере Гренландии. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая теперь называется Американские Виргинские острова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В России взорвались военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент

Еще один Порошенко: чем удивил Зеленский во время визитов в Берлин и Париж

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: