Появилась официальная реакция Гренландии на нелепую идею Трампа

В ответ на сообщения об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии, правительство острова заявило, что он не продается.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства.

"Конечно, Гренландия не продается. Поскольку новость носит неофициальный характер, правительство Гренландии воздержится от дальнейших комментариев", — говорится в заявлении.

Власти Гренландии отметили, что сотрудничество с США сейчас находится на хорошем уровне, а информацию о возможной покупке острова расценивают как проявление еще большей заинтересованности в инвестициях.

Отметим, Гренландия — самый большой остров в мире, на нем проживает 56 тысяч человек. Дания отвечает за внешнюю политику региона и вопросы безопасности. В 1951 году Дания разрешила США использовать военную авиабазу Туле на севере Гренландии. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая теперь называется Американские Виргинские острова.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется.