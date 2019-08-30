Путинский агент "Соколов": раскрыты данные киллера, убившего в Берлине известного чеченца

Волонтеры опубликовали информацию об убийце известного борца за независимость Чечни Зелимхана Хангошвили в Германии.

Об этом пишет группа Bellingcat, отмечается, что расследование велось совместно с The Insider, и Der Spiegel.

Так, Хангошвили, которого Россия объявила в розыск по статье "терроризм", был застрелен неподалеку от мечети. Убийца выпрыгнул ему навстречу из кустов и выстрелил трижды. Затем он скрылся на велосипеде, однако полиции удалось его задержать через некоторое время.

Зелимхан Хонгишвили

Было установлено, что убийца прибыл в страну с документами на имя Вадим Андреевич Соколов, 1970 г.р. При этом в базе паспортов РФ такого человека не удалось обнаружить. Волонтеры отмечают, что новый загранпаспорт на несуществующую личность у убийцы – прямое доказательство сотрудничества с государством. С большой вероятностью он проходил границу в особом порядке, то есть в сопровождении ФСБ.

Активисты установили, что паспорт был напечатан за 10 дней до прибытия "Соколова" в Германию.

Также на теле убийцы были обнаружены татуировки, которые по тюремным "понятиям" может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии.

"Соколов"

Волонтеры намерены продолжают свое расследование.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российской прессе сообщили, что В РФ существует подотчетный Кремлю секретный центр "ГлавНИВЦ", который отвечает за зачистку следов преступлений РФ на Донбассе и в Сирии.